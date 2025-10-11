Sicurezza psicologica sul lavoro, Capizzi: "Si rinuncia a dare un contributo per la paura di esporsi"

Nella settimana della Salute Mentale, con numeri in crescita anche a San Marino, il focus è anche sulla sicurezza psicologica sui luoghi di lavoro.

La celebre consulente di evoluzione organizzativa, Marina Capizzi (cofondatrice di PRIMATE Consulting) ricorda come la sicurezza psicologica sia "un concept portato all'attenzione mondiale da Amy Edmondson, docente e ricercatrice di Harvard, che mette a fuoco un elemento fondamentale presente in ogni contesto di lavoro, la rinuncia a dare il proprio contributo perché per la paura di esporsi, ma esporsi per fare che cosa, possiamo chiederci? Beh, - spiega - ad esempio esporci per dire non sono d'accordo, oppure per dire non ho capito, oppure ho un'idea, avrei una proposta, la rinuncia a dire ho sbagliato. Come mostrano le ricerche, - aggiunge Capizzi - quando le persone sono incerte se parlare o tacere, scelgono il silenzio. E perché scelgono il silenzio? - continua - Perché non vogliono correre rischi, il rischio di sembrare ignoranti, incapaci, temono di calpestare i piedi agli altri o di essere umiliate perché hanno commesso degli errori. Questa rinuncia ad esprimere le proprie idee, a condividere le proprie proposte, i dubbi, errori, ha impatti giganteschi sulla qualità dei risultati, sull'innovazione, sul rapporto con l'errore e alla fine sul benessere nel contesto professionale".

Nel video il contributo di Marina Capizzi, cofondatrice PRIMATE Consulting.

















