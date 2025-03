Sicurezza stradale: a Rimini meno telefonini mentre si guida, ma resta il 'neo' cinture

ll 2025 segna un inizio positivo per la sicurezza stradale a Rimini, con segnali di miglioramento nelle abitudini alla guida e un aumento delle sanzioni per l’uso delle cinture di sicurezza, oltre a una diminuzione delle infrazioni per l’uso del telefonino al volante. Questi dati, forniti dalla Polizia Locale, mettono in evidenza alcuni risultati positivi ma ci sono settori da attenzionare maggiormente.

Nei primi due mesi del 2025, la Polizia Locale ha elevato 67 verbali per l’uso improprio delle cinture di sicurezza, un aumento rispetto ai 43 dello stesso periodo nel 2024. Questo riflette un'attenzione crescente nei confronti di una delle principali misure di sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti legati a comportamenti negligenti. Le sanzioni per l’uso del telefonino durante la guida sono invece diminuite da 45 a 29, segno che la continua sensibilizzazione sul pericolo di questa distrazione sta dando i suoi frutti.

Anche la sicurezza dei pedoni ha visto un miglioramento, anche se salgono le sanzioni per la mancata precedenza ai pedoni.

Crescono i conducenti senza assicurazioni obbligatorie, ma diminuiscono quelle per patente scaduta.

“Il trend è positivo, ma è fondamentale non abbassare la guardia”, afferma l’assessore alla sicurezza Juri Magrini. “Il calo delle sanzioni in alcune categorie conferma l’efficacia delle campagne di prevenzione, ma è necessario continuare a lavorare per garantire la sicurezza di tutti. Le attività di sensibilizzazione e i controlli costanti sono indispensabili per ridurre i comportamenti pericolosi, spesso alla base degli incidenti stradali".