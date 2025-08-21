Sicurezza stradale, a Rimini nel 2024 calano gli incidenti e le morti sull'asfalto

L'Ufficio statistica della Regione Emilia Romagna ha pubblicato il report sugli incidenti stradali del 2024, confrontando i dati con quelli del 2019. Anno in cui in provincia di Rimini si sono registrati 1700 sinistri con 2150 feriti e 24 morti. Nel 2024 gli incidenti calano a 1598, giù anche il numero di feriti 1924 dei morti 16. Dati positivi anche nel solo Comune di Rimini nel 2019 gli incidenti sono 935, i feriti 1164 e 13 le vittime della strada. Lo scorso anno 854 i sinistri, 1026 i feriti e 4 i decessi. A livello regionale il dato degli incidenti stradali resta pressoché uguale. Cala il numero dei morti da 352 a 273 . Giù anche quello dei feriti da 22392 a 21632, 760 in meno dal 2019 allo scorso anno.

Nel dettaglio, nella provincia di Rimini, secondo i dati Istat, gli incidenti calano del 6,3% mentre nel Capoluogo del 9,4%. Meno vittime sull'asfalto: in provincia un terzo in meno, da 24 a 16 e a Rimini oltre due terzi in meno, da 13 a 4 decessi. Un taglio del 19% anche al costo sociale passando da quasi 162 milioni del 2019 ai quasi 136 milioni di euro dello scorso anno.









