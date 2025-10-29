Sicurezza sul lavoro e nuova Maturità: ecco cosa cambia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sicurezza sul lavoro, mentre il Parlamento da' via libera alla nuova maturità. Borse di studio per gli orfani di vittime di incidenti sul lavoro fino a 7mila euro, adozione del badge digitale di cantiere per tutte le imprese in appalto e subappalto, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anti-contraffazione, premi alle aziende virtuose, nuove assunzioni di ispettori e carabinieri. Sono le principali novità contenute nel decreto per la sicurezza sul lavoro approvato in Consiglio dei ministri, al costo di 900 milioni di euro l'anno. Provvedimento che arriva nelle stesse ore in cui si registra l'ennesima morte sul lavoro, un 23enne ha perso la vita mentre lavorava nei campi nel mantovano. Ha spiegato la ministra sul Lavoro Marina Calderone, circa il completamento del lavoro iniziato con l'introduzione della patente a crediti in edilizia.

Resta scettica la Fillea Cgil però, secondo cui il decreto sicurezza “non salverà nessuna vittima, e continueremo ad ascoltare l'ipocrisia dei cordogli e la retorica dei numeri”. Inoltre, con l'approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, diventa legge la riforma della maturità, che conferma due prove scritte, ma il colloquio orale assume ora un ruolo centrale. Sarà strutturato attorno a 4 discipline, individuate da un decreto ministeriale in gennaio, e comprenderà anche l'analisi delle competenze acquisite in educazione civica e nelle esperienze scuola-lavoro. Il silenzio durante l'esame orale, come avvenuto in forma di protesta agli ultimi esami, comporterà la bocciatura. La valutazione finale terrà conto anche dell'impegno del candidato in attività extrascolastiche particolarmente meritorie.

Nel video l'intervento in conferenza stampa di Marina Calderone, ministra del Lavoro







