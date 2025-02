LAVORO Sicurezza sul lavoro in Emilia-Romagna: aumentano le morti bianche e le malattie professionali CGIL denuncia il peggioramento della situazione e chiede interventi urgenti al Governo

Nel 2024 in Emilia-Romagna si sono registrati 75.868 infortuni sul lavoro (-1,1% rispetto al 2023), ma con un aumento delle morti bianche: 96 casi, segnando un +5,5% rispetto all'anno precedente. Anche le malattie professionali sono in crescita, con 7.543 denunce (+15,8%).

A livello nazionale, gli infortuni denunciati sono stati 589.571, con 1.090 decessi, evidenziando una media drammatica di tre morti al giorno nei luoghi di lavoro. Secondo i dati dell'Osservatorio permanente sugli infortuni della CGIL Emilia-Romagna, i settori più colpiti sono trasporti e magazzinaggio (23 decessi), agricoltura (15), edilizia (11) e servizi alle imprese (5). Preoccupante l'aumento delle vittime tra le lavoratrici (+57,1%), i lavoratori stranieri (+21,1%) e gli over 65 (+50%).

Il Segretario Generale della CGIL regionale, Massimo Bussandri, denuncia la mancanza di azioni concrete da parte del Governo per tutelare la sicurezza dei lavoratori, puntando il dito contro l’assenza di controlli e sanzioni adeguate per le imprese inadempienti.

Paride Amanti della Segreteria regionale evidenzia il legame tra precarietà, appalti e rischio infortuni, sottolineando come il sistema dei subappalti a cascata aumenti i pericoli per i lavoratori. La CGIL chiede interventi immediati: tutele negli appalti privati, rafforzamento degli organi ispettivi, formazione obbligatoria prima di iniziare il lavoro e un'ora di assemblea annuale dedicata alla sicurezza in ogni azienda.

L'organizzazione sindacale ribadisce che la sicurezza sul lavoro sarà una delle battaglie centrali del referendum promosso dalla CGIL e del nuovo Patto per il Lavoro e per il Clima in Emilia-Romagna.

