Sicurezza sul posto di lavoro: manifestazione dei sindacati a Rimini

Questa mattina davanti alla Prefettura di Rimini si è svolta una manifestazione, promossa da CGIL, CISL e UIL, per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I recenti infortuni, purtroppo anche mortali, riguardano lavoratori anche molto giovani e non si può restare inermi, fanno notare i sindacati.

E’ necessaria una riforma del livello istituzionale e del coordinamento tra organi di vigilanza, evidenziano, prevedendo anche delle assunzioni mirate e garantendo agli organi ispettivi un aggiornamento costante della loro formazione. La materia della salute e sicurezza è soprattutto un fattore culturale, spiegano, ed è per questo che chiediamo venga inserita come materia specifica in tutte le scuole superiori, non solo negli istituti tecnici professionali.

Le interviste a Isabella Pavolucci (Seg. generale CGIL Rimini), Linda Braschi (Seg. CISL Romagna) e Giuseppina Morolli (Seg. generale UIL Rimini)