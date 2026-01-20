Sicurezza urbana e stradale: il bilancio 2025 della Polizia Locale di Rimini

Oltre 82mila veicoli controllati, 124mila violazioni al Codice della strada, 52 arresti, 197 denunce e una rete di 366 telecamere attive: sono alcuni dei dati più significativi che emergono dal report 2025 della Polizia Locale del Comune di Rimini, che fotografa un anno di attività intensa su sicurezza stradale, urbana e amministrativa. Nel corso del 2025 il Corpo ha operato su più fronti, in un contesto segnato da una forte presenza turistica e da centinaia di eventi. Sul piano della sicurezza stradale, sono stati controllati 82.518 veicoli, effettuati 3.026 controlli con etilometro e ritirate 311 patenti. Gli incidenti rilevati sono stati 1.381, di cui tre mortali e 782 con feriti, mentre 47 persone sono state denunciate per omissione di soccorso.

Complessivamente le violazioni accertate sono state 124.048, oltre la metà tramite strumentazione elettronica, con circa 28mila sanzioni legate alla ZTL Rimini Nord. Cresce anche il sistema di videosorveglianza, che nel 2025 ha raggiunto 366 telecamere, comprese 29 dotate di tecnologia OCR per la lettura automatica delle targhe. Un sistema destinato a espandersi ulteriormente con l’installazione di altri 120 dispositivi già programmati per il 2026. Sul fronte della sicurezza urbana, prosegue il progetto notturno S.U.N., attivo anche nelle ore notturne. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 1.388 controlli nelle aree verdi, sequestrate sostanze stupefacenti in 52 interventi, controllate 5.810 persone, con 52 arresti e 197 denunce.

Rafforzata anche l’attività di contrasto alla prostituzione su strada e ai fenomeni di degrado urbano. Importante infine l’impegno della polizia amministrativa, con 1.687 controlli su commercio, occupazione di suolo pubblico, alcol e inquinamento acustico, oltre a 2.065 accertamenti in materia di edilizia e ambiente, che hanno portato a 137 comunicazioni di notizia di reato.

«Dietro questi numeri – ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza Juri Magrini – c’è un lavoro quotidiano, spesso silenzioso, che unisce prevenzione, controllo e dialogo con i cittadini, fondamentale per garantire sicurezza e legalità in una città dinamica come Rimini».







