“Siete corrieri della droga”: coppia intimidita da falso poliziotto a Santa Sofia (Forlì)

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito a Roma due misure cautelari e altrettante perquisizioni nei confronti di due cittadini italiani, ritenuti responsabili di un’estorsione ai danni di una coppia residente a Santa Sofia, nel forlivese.

La vicenda risale al novembre 2024, quando i coniugi si sono rivolti alla Squadra Mobile di Forlì denunciando di essere stati raggirati. Tutto era iniziato con la conoscenza, avvenuta anni prima, di un uomo della capitale che, a sua volta, li aveva messi in contatto con un sedicente appartenente alle forze dell’ordine. Quest’ultimo, sfruttando atteggiamenti ambigui e sceneggiate da “agente sotto copertura”, era riuscito a conquistare la fiducia delle vittime.

Il passo successivo è stato il ricatto: fingendo di aver intercettato conversazioni che li coinvolgevano in traffici di droga, il falso poliziotto li aveva minacciati di arresto, salvo poi proporre di “chiudere un occhio” in cambio di 2.500 euro. Intimiditi, i coniugi hanno ceduto al pagamento, ma poco dopo hanno denunciato tutto alla Questura.

Le indagini hanno rivelato che il presunto agente era in realtà un pluripregiudicato con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, mentre il complice era un pensionato incensurato, entrambi romani. Il Giudice per le indagini preliminari di Forlì ha disposto per entrambi l’obbligo di dimora e la presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato una replica in metallo di una pistola Beretta 92, un paio di manette, un falso tesserino con placca e altre armi, ulteriore conferma del raggiro architettato.







