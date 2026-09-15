GELATO, PANIFICAZIONE, CAFFÈ Sigep 2027, Rimini punta sui mercati globali: mille buyer attesi e Vietnam ospite d’onore Dal 23 al 27 gennaio la 48esima edizione alla Fiera di Rimini: raddoppiano i top buyer, Vietnam Guest Country. Focus su gelato, export, tecnologie, AI e nuove esperienze per operatori e hôtellerie.

Sigep 2027, Rimini punta sui mercati globali: mille buyer attesi e Vietnam ospite d’onore.

Sigep World alza l’asticella per il 2027 e punta con decisione sui mercati internazionali. La 48esima edizione, in programma alla Fiera di Rimini dal 23 al 27 gennaio, avrà come obiettivo il raddoppio dei top buyer, dai 502 del 2026 a circa mille, grazie al maggiore coinvolgimento di Agenzia ICE e Ministero degli Esteri. La manifestazione di Italian Exhibition Group riunirà le filiere di gelato, pasticceria, panificazione, pizza, cioccolato e caffè, partendo dai numeri dell’ultima edizione: 1.300 brand, 138mila metri quadrati, 30 padiglioni e operatori da 160 Paesi.

Tra le principali novità c’è il Vietnam come Guest Country. Il Paese, secondo produttore mondiale di caffè e primo esportatore di Robusta, sarà presente con una delegazione istituzionale e nuovi buyer qualificati. Il foodservice vietnamita è atteso a 45,2 miliardi di dollari entro il 2031. Prosegue intanto l’espansione internazionale del marchio Sigep, con eventi a Singapore, negli Stati Uniti e in Cina, oltre alle tappe di “Sigep Meets the World” in Europa, Asia e America.

Centrale resta il gelato. Secondo l’Associazione Italiana Gelatieri, nell’estate 2026 i consumi sono cresciuti del 2% a volume rispetto al 2025, con un +12% nelle località balneari. La redditività delle gelaterie è però scesa del 6%, penalizzata dall’aumento dei costi energetici e del personale. Sul fronte export, nel primo trimestre 2026 le vendite di gelato italiano all’estero sono aumentate del 19%, raggiungendo 121 milioni di euro.

A Rimini riflettori anche su innovazione e tecnologie, dal Kitchen Equipment Hub al Digital District dedicato a robotica e intelligenza artificiale. In programma inoltre competizioni internazionali, eventi per l’hôtellerie di lusso, iniziative per studenti e nuove esperienze dedicate a buyer e operatori professionali.

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