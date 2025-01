FIERA Sigep apre a Rimini: il gelato artigianale, un business da 5 miliardi

Sigep apre a Rimini: il gelato artigianale, un business da 5 miliardi.

Questa mattina si apre a Rimini il Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, il principale appuntamento globale per le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG). Con un volume d'affari di quasi 5 miliardi di euro, oltre 39.000 esercizi tra gelaterie, bar-gelaterie e gelaterie-pasticcerie e un impiego di più di 90.000 addetti, il gelato artigianale si conferma un'eccellenza del Made in Italy e un pilastro dei consumi alimentari fuori casa.

Secondo il Centro Studi FIPE-Confcommercio le prospettive per il futuro del settore sono incoraggianti ma non prive di sfide. Una di queste è la scarsità di personale. Nel corso del 2024 le imprese hanno incontrato serie difficoltà nel reclutamento di personale (circa 27 mila persone) e anche in questo avvio di anno la situazione non sembra diversa.

Tra dicembre 2024 e febbraio 2025 le gelaterie intendono assumere 6.900 addetti, ma il 50% delle imprese segnala difficoltà nel reperire candidati qualificati, principalmente per l'inadeguatezza delle competenze. Questa richiesta di personale nei primi mesi dell'anno conferma la tendenza alla destagionalizzazione che oramai caratterizza anche il gelato con il 40% delle gelaterie che apre tutto l'anno, mentre oltre il 90% ha una stagionalità assai lunga che dura almeno otto mesi.

In linea con il cambiamento degli stili alimentari sempre più attenti alla salute, un altro tratto distintivo del mercato attuale riguarda l'innovazione di prodotto. Ecco allora affermarsi gusti vegani, senza zuccheri aggiunti, senza lattosio, a base di materie prime biologiche e prodotti di eccellenza del territorio che stanno trasformando il gelato sempre di più in un alimento e in consumo esperienziale. Un altro dato significativo è il ruolo del gelato artigianale come elemento distintivo dell'offerta turistica: circa il 60% dei turisti stranieri che visitano l'Italia considera il gelato un'esperienza irrinunciabile durante il soggiorno. Centrale è poi il tema della sostenibilità che vede crescere la domanda di gelati prodotti con ingredienti genuini e l'attenzione a packaging più rispettoso dell'ambiente.

Alla luce di tutto ciò, FIPE-Confcommercio sarà al SIGEP 2025 il 21 gennaio con la tavola rotonda "Scuole della Ristorazione FIPE: Innovazione e Formazione per il Futuro del Settore".

