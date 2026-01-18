FIERA DEL GUSTO Sigep, protagonista la regina del made in Italy: la pizza Atteso lunedì in Fiera a Rimini il Ministro per l'Agricoltura Francesco Lollobrigida

Pizza e bakery: due colonne del foodservice italiano: con la prima che supera i 15 miliardi di euro di fatturato, con 2 miliardi e 700 milioni di pezzi prodotti ogni anno, mentre la filiera della panificazione vale ben 13 miliardi e 400 milioni di euro, in uno scenario di domanda che si fa sempre più selettiva, ma orientata alla qualità. In Fiera, pizza classica, napoletana e romana, ma anche gourmet, in teglia e in pala, per un prodotto che va anche raccontato, tra masterclass e talk. Al Sigep una nuova fase, quella di Pizza (R)evolution, progetto per rafforzare la presenza espositiva e culturale del comparto, raccontando la pizza in tutte le sue declinazioni e come leva strategica per il mercato globale. Attenzione al prodotto, ma anche alle tecnologie e ai processi: farine, lieviti, impasto e cottura sono lette attraverso le tendenze e l'evoluzione del gusto. Protagonista anche il caffè. Consumi elevati nello stivale, figura tra i primi 10 Paesi al mondo, con un amore intramontabile per l'espresso: vale 95 milioni di tazzine ogni giorno. Abitudine e tradizione di pari passo con l'innovazione, dal design degli accessori, alle macchine.

Nel video, le voci raccolte da Maria Letizia Camparsi

