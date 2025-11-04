REPORT Sigfrido Ranucci in commissione Antimafia dopo l'attentato Domani andrà in Vigilanza per il caso Ghiglia: "Dire che le telefonate diffuse non sono d'interesse pubblico è una bestemmia"

“Siamo al fianco di Sigfrido Ranucci di fronte a tentativi di intimidazioni tanto gravi che non possono mai essere sottovalutati”; così la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, Fratelli d'Italia, a nome dei componenti venuti ad ascoltare l'audizione del giornalista Rai e conduttore di Report, sotto la cui auto è stata fatta esplodere una bomba lo scorso 17 ottobre. Anche lui ha ringraziato Colosimo e deputati e senatori per l'attenzione rivolta al suo caso. Dopo l'attentato non ho ricevuto altre minacce, ha riferito alla commissione, ma Ranucci tornerà alla Camera già domani sera, quando sarà udito in commissione Vigilanza sul caso Ghiglia, membro del Garante per la privacy che voleva fermare la messa in onda di Report, poiché mostrava la sua visita nella sede di Fratelli d'Italia proprio il giorno prima della decisione dell'Autorità di multare il programma per aver diffuso l'audio della telefonata tra l'ex ministro Sangiuliano e sua moglie, la giornalista Federica Corsini, durante il caso Boccia. Non parlerò mai male della Rai, aggiunge, la Rai è la mia vita, e il vice direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sarà con lui domani in Vigilanza, va rispettato, ricorda, perché mi ha lasciato libero dal punto di vista editoriale.

Nel video le interviste a Sigfrido Ranucci, giornalista Report; Maurizio Gasparri, presidente senatori Forza Italia; Walter Verini, senatore Partito Democratico

