Sigfrido Ranucci: "Italia Paese malato che convive con la patologia come fosse la normalità"

Mentre maggioranza e opposizione raccolgono firme per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, depositate alla Corte di Cassazione, col voto che si terrà presumibilmente il prossimo marzo, proseguono le audizioni in commissione Bilancio del Senato sulla manovra finanziaria, dove domani, in conclusione, sarà audito il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Anche qui, maggioranza e opposizione hanno visioni opposte. Tiene ancora banco il caso Ranucci, giornalista di Report ascoltato ieri in Commissione Antimafia, dove senatori e deputati gli hanno rinnovato solidarietà dopo l'attentato, anche se non sono mancati gli strascichi polemici, dopo una domanda di un esponente 5Stelle che ha tirato in ballo il Sottosegretario Fazzolari, con la risposta di Ranucci secretata. Il giornalista Rai sarà ascoltato anche questa sera alle 20, dinnanzi alla commissione di Vigilanza Rai. Ieri, in merito al caso Ghiglia, l'esponente del Garante della Privacy colto mentre si recava nella sede di Fratelli d'Italia, giusto il giorno prima della multa comminata a Report, Ranucci si era così espresso.

Nel video le intervista a Laura Ravetto, deputata Lega; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Sigfrido Ranucci, giornalista Report







