Sigismondo d'Oro 2024: premiato il professor Stefano Pivato e il Cartoon Club.

Assegnati, al Teatro Galli, i Sigismondo d'oro 2024, il riconoscimento attribuito a coloro che, attraverso la propria attività, rendono onore alla comunità riminese. A vincere il premio sono stati la manifestazione Cartoon Club e il Professor Stefano Pivato, accademico, storico e saggista e direttore del Centro sammarinese di studi storici della Università degli studi di San Marino.

Il prestigioso premio è stato assegnato a Pivato - si legge fra le motivazioni - per il suo costante sottolineare la centralità della persona e dei sentimenti come fulcro del cambiamento collettivo della storia e della società italiana nell'ultimo secolo. Evidenziato il contributo del professore a un approccio democratico e inclusivo alla cultura, che ha abbattuto barriere esclusive. Sottolineata la sua leva di entusiasmo e curiosità, che ha donato dignità inedita a settori della storia e del costume italiano, stimolando l'immedesimazione come parte della partecipazione attiva.



Il Cartoon Club ha vinto il premio - si legge nelle motivazioni - per aver trasformato la passione individuale in un fatto culturale collettivo, organizzando il festival da quasi 40 anni con standard elevati. Riconosciuta la capacità della manifestazione di interpretare l'evoluzione del fumetto, della graphic novel, dell'animazione e del gaming, utilizzandoli come mezzi di espressione popolare per leggere la società. Fra i meriti riconosciuti anche gli sforzi ideali e organizzativi a un impegno civile attraverso forme artistiche e divertenti come il 'baloon'.

"Stefano Pivato e 'Cartoon Club – Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games' vengono insigniti del Sigismondo d’Oro - ha dichiarato il sindaco Jamil Sadegholvaad - per quello che hanno fatto e che fanno, partendo da una loro passione e questa passione poi ha migliorato le persone come noi che stanno intorno".

