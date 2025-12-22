RIMINI Sigismondo d’oro 2025 a EducAid e Salesiani Don Bosco Rimini La massima onorificenza cittadina celebra altruismo, educazione e spirito di comunità. Il messaggio di fine anno del sindaco Sadegholvaad.

È stato consegnato a EducAid e ai Salesiani Don Bosco Rimini il Sigismondo d’oro 2025, massimo riconoscimento civico della città di Rimini, destinato a chi ne onora il nome con il proprio impegno sociale, educativo e umano. Una cerimonia che ha rinnovato la sua formula tradizionale, arricchita dall’intervento iniziale della scrittrice e giornalista Lia Celi e da un momento di raccoglimento dedicato ai riminesi scomparsi nel corso dell’anno.

Il filo conduttore dell’edizione 2025 è stato il valore della comunità, più volte richiamato dal sindaco Jamil Sadegholvaad nel suo tradizionale saluto di fine anno. "La vera forza di una città – ha sottolineato – non risiede nell’eroe solitario, ma nelle “foglie d’erba” che, insieme, diventano prato", richiamando l’impegno silenzioso di migliaia di cittadini, volontari e associazioni.

A leggere le motivazioni dell’onorificenza sono state la vicesindaca Chiara Bellini e la presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi. Per EducAid hanno ritirato il Sigismondo d’oro il presidente Ivo Giuseppe Pazzagli e il direttore Riccardo Sirri, in rappresentanza di un’organizzazione attiva dal 2000 nella promozione dell’inclusione sociale e dei diritti nei contesti più fragili del mondo. Per i Salesiani Don Bosco Rimini sono saliti sul palco don Roberto Dal Molin e don Giuseppe Roberto Smeriglio, a testimonianza di oltre un secolo di presenza educativa e sociale nel tessuto cittadino.

La serata si è conclusa con la musica: un omaggio a Rimini sulle note di E se domani, brano scritto sessant’anni fa dal riminese Carlo Alberto Rossi, interpretato da un ensemble che ha accompagnato l’intero evento. Un finale simbolico per una cerimonia che ha ribadito come generosità, partecipazione e responsabilità condivisa restino il cuore pulsante della città.

