Siglato tra Regione Emilia Romagna e Ministero del Lavoro un protocollo di intesa su formazione e occupazione

“È il primo protocollo d'intesa sottoscritto da una regione, in questo caso l'Emilia-Romagna, e il Ministero del Lavoro, dunque già di per sé una novità – fa subito notare l'Assessore Vincenzo Colla introducendo l'incontro tra il Ministro Andrea Orlando e il Presidente Stefano Bonaccini. Viene avviata nella sostanza una collaborazione per aumentare e migliorare le capacità di intervento sul mercato del lavoro per i settori produttivi ad elevata specializzazione nel contesto regionale, con la prospettiva di farne pratiche efficaci da estendere al territorio nazionale. "Il lavoro è la priorità nell'agenda della ripresa: vogliamo ripartire recuperando tutti i posti di lavoro perduti, - osserva Bonaccini – insieme a nuovi posti da creare per la transizione digitale e per quella ecologica, per potenziare la sanità pubblica e il sistema di welfare, investendo su servizi territoriali e telemedicina, per mettere il sistema produttivo regionale e quello nazionale nelle condizioni di competere con le aree più avanzate a livello internazionale".









Nel dettaglio sul fronte dell'innovazione l'Emilia-Romagna può contare su 10 Tecnopoli della ricerca, con 20 sedi territoriali, 84 laboratori della Rete Alta Tecnologia, incubatori e fab-lab. "Voglio dire una cosa con molta chiarezza, non sono qui per caso, - afferma il Ministro Orlando - sono qui perché credo che il modello scelto in Emilia-Romagna sia utile per l'Italia. Qui – sottolinea - abbiamo una intensità del dialogo sociale che è buona per l'oggi e fondamentale per il domani".