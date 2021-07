RIAPERTURA DISCOTECHE Silb manifesta davanti alle sedi Rai di 12 regioni, Indino: “Attendiamo un sì dal Governo, o riapriremo comunque”

Il SILB dell’Emilia Romagna, guidato dal Presidente Gianni Indino, questa mattina davanti alla sede RAI di Bologna per il presidio organizzato dal SILB in 12 diversi capoluoghi regionali. Consegnato tutto il materiale fotografico e video raccolto nelle ultime settimane, che testimonia esempi di abusivismo e illegalità, dice il Silb. che si stanno verificando su tutto il territorio nazionale e per difendere i locali da ballo quali luoghi invece ideali per un divertimento in sicurezza. Naturalmente, la richiesta di riaperture, in attesa della decisione del Consiglio dei Ministri di domani “o – dice Indino - noi riapriremo lo stesso”.

Nel video, l'intervista al Presidente Silb Emilia-Romagna, Gianni Indino

