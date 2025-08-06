Silvestri (M5S) su Trump: "Atteggiamento da cravattaro"

Dopo aver incassato l'ennesima fiducia sul decreto Economia, la Camera approva un provvedimento che contiene una serie di misure a sostegno delle piccole e medie imprese, ma anche la proroga dell'operatività della società Milano-Cortina fino al 2033, dunque ben 7 anni dopo la fine delle olimpiadi invernali. Tra le soluzioni previste, un aumento di 30 milioni di euro del Fondo di garanzia per la prima casa, l'integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli, cosiddetto bonus mamme, un aumento di ulteriori 30 milioni del fondo per il sostegno all'editoria e il rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate, la cosiddetta sugar tax, che ha provocato malumori tra l'opposizione. A proposito di opposizione, il M5S aveva provato a presentare un ordine del giorno allo scopo di censurare l'intesa tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi, anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Trump, che ha minacciato di alzarli al famoso 35% se l'Europa non investirà negli Usa. L'odg è stato bocciato, nonostante i commenti non fossero stati teneri. Sul caso Almasri infine, l'ufficio di presidenza della Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso i tempi dell'esame delle carte inviate dal tribunale dei ministri in merito alle posizioni del sottosegretario Mantovano e dei ministri Piantedosi e Nordio: entro fine settembre sarà pronta la relazione per l'Aula.

Nel video gli interventi alla Camera dei Deputati di Marco Grimaldi, Alleanza Verdi-Sinistra; Giuseppe Castiglione, Forza Italia; Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle







