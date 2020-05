LIBERATA Silvia Romano nel pomeriggio in Italia

E' attesa nel primo pomeriggio in Italia Silvia Romano, la volontaria 25enne liberata ieri dopo essere stata rapita a novembre 2018 in Kenya. "Sono stata forte e ho resistito", le sue prime parole dopo essere stata liberata a 30 chilometri da Mogadiscio. Il suo arrivo a Ciampino è previsto per le 14, poi sarà ascoltata dai pm di Roma. "Grande gioia" è stata espressa ieri dal capo dello Stato Sergio Mattarella.



