Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per problema cardiaco.

Silvio Berlusconi, apprende l'ANSA, è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. Berlusconi si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove ha trascorso anche gran parte del lockdown. E' stato Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, a decidere il ricovero a Monaco per "un problema cardiaco aritmologico". "Lunedì - ha spiegato il professore all'ANSA - sono andato d'urgenza dove risiede temporaneamente il presidente per un aggravamento" e "ho imposto il ricovero perché ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia".

