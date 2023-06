MILANO Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele per dei controlli Nessuna criticità nè allarme spiegano i medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele da dove era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero per curare una polmonite complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica. L'ex premier è ricoverato in degenza ordinaria per dei controlli decisi dopo che alcuni valori emersi da esami di routine hanno registrato dei picchi anomali. Il Cavaliere è entrato nella struttura autonomamente e si sta sottoponendo ai controlli che dovrebbero tenerlo anche questa notte fermo in ospedale, raccontano fonti qualificate all'Ansa.

La decisione di anticipare ad oggi i controlli all'ex premier Silvio Berlusconi "risponde a criteri clinici di normale pratica in medicina e non è correlata ad alcuna criticità né allarme" hanno scritto nel loro bollettino i medici Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.



Giunta in ospedale anche la primogenita Marina Berlusconi. La presidente di Fininvest e di Mondadori è arrivata con la sua auto dall'ingresso di via Olgettina sul retro della struttura, dove si sono di nuovo radunati molti giornalisti e tv. "Forza Silvio" scrive il leader della Lega Matteo Salvini sui social postando una foto di Berlusconi e la notizia del nuovo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano.

