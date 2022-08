ELEZIONI2022 Silvio Berlusconi: "Una pillola del nostro programma al giorno toglierà i signori della sinistra di torno" Il presidente di Forza Italia promette "flat tax al 23% per tutti". Il Partito Democratico sigla l'accordo anche con Verdi e Sinistra Italiana

C'è l'accordo tra Sinistra italiana e Verdi col Pd, nonostante i dubbi di Carlo Calenda, in antitesi su numerosi argomenti, come rigassificatori e nucleare. Sui seggi uninominali l'accordo raggiunto dal Pd con Verdi e Sinistra italiana è 80% (Pd) e 20% (Verdi-Si). Ma sui 5Stelle, conferma Letta, la scelta resta quella di rottura. Invece si sfalda in 48 ore l'intesa annunciata tra Italexit e Alternativa, ossia gli ex parlamentari 5Stelle: “Abbiamo rilevato – scrivono questi ultimi – la presenza nelle liste Italexit di candidati di ispirazione neofascista”. Secondo Matteo Renzi, il veto del Partito Democratico su Italia Viva apre loro uno spazio, puntano al 5% per rimanere decisivi come nella scorsa legislatura: “La strategia di Letta – dice Renzi – sta regalando Palazzo Chigi alla Meloni”. Giorgia Meloni che, intervistata da Fox, in inglese fluente, si dice onorata all'idea di diventare la prima presidente del Consiglio donna in Italia, ed oggi esprime preoccupazione per il taglio dell'outlook sul debito italiano da parte di Moody's. “Con noi al governo flat tax per tutti al 23%”, è la nuova promessa di Silvio Berlusconi.

Nel video l'intervento di Enrico Letta, segretario Partito Democratico, e il videomessaggio di Silvio Berlusconi, presidente Forza Italia

