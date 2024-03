Simona Ventura si sposa: cerimonia da favola al Grand Hotel di Rimini il prossimo 6 luglio

Simona Ventura ha scelto Rimini per le sue nozze: la conduttrice sposerà il giornalista e scrittore Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio, presso il Grand Hotel -"suo luogo del cuore", ha affermato -dove ormai è di casa. I due sono fidanzati dal 9 dicembre 2023 quando il futuro sposo s'inginocchiò davanti a Simona Ventura sulla pista di “Ballando con le stelle” chiedendole di sposarlo con un anello da favola. Non sarà un evento per pochi intimi: come ha raccontato alla collega Antonella Clerici durante una puntata de "E' sempre Mezzogiorno", l'evento sarà anticipato da una festa pre-wedding; sono già più di mille gli invitati.

