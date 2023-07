Simulano un malore per farsi dare un passaggio dall'ambulanza da Coriano a Riccione

Fingono un malore per "scroccare" un passaggio all'ambulanza: è diventato virale il video girato da due giovani nordafricani che da Coriano non sapevano come arrivare in centro a Riccione. Hanno così chiamato il 118 fingendo un malore da parte di uno dei due per riuscire ad arrivare in centro. Il tutto rigorosamente filmato con il cellulare e montato per essere caricato su TikTok vantandosi della strategia trovata.

Al loro arrivo in via Piane, i sanitari si sono resi conto immediatamente che la situazione non era così critica, ma dietro le insistenze lo hanno caricato a bordo e insieme all'amico trasportato al "Ceccarini" di Riccione. I due, dopo essere stati registrati al pronto soccorso, si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Le immagini sono state intercettate su TikTok anche dal personale di Romagna Soccorso che tutti i giorni, e soprattutto in estate, è in prima linea per salvare le persone. Uno spreco di risorse che potevano essere utilizzate per qualcuno veramente in pericolo di vita. I due autori rischiano ripercussioni penali per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.