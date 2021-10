ROMA Sindacati in piazza "Mai più fascismi", c'è anche San Marino

E' in corso a piazza san Giovanni a Roma la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil sotto lo slogan "Mai più fascismi": "siamo in 100mila" ha detto dal palco il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri che ha detto: "in questa piazza c'è la nuova Resistenza". "La Cgil resiste!" è lo striscione che ha aperto il corteo alla cui testa il leader Cgil, Maurizio Landini che, replicando a Salvini, ha sottolineato che la manifestazione 'Non è di parte, difende la democrazia di tutti". Il leader della Cisl, Luigi Sbarra denuncia che non è stato introdotto l'obbligo vaccinale per "convenienza politica" e "così si scaricano conflitti sul mondo del lavoro". In corteo anche una delegazione dei sindacati sammarinesi a sostegno della manifestazione.

