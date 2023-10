SICUREZZA Sindacato Autonomo Polizia chiede tutele: “Subiamo 8 aggressioni al giorno” “Obiettivo sicurezza tra l'incudine e il martello. Le garanzie funzionali per l'operatore di Polizia”. Ieri a Rimini il convegno del SAP

Il punto sulle politiche e gli obiettivi di sicurezza, ma anche sulle garanzie per poterli assolvere al meglio. Si guarda alle nuove emergenze - come quella migratoria con numeri crescenti cui far fronte, nonché alla riorganizzazione gestionale in vista della nascita di CPR in ogni Regione. Si chiedono tutele, in un mondo che cambia.

“Siamo, in determinate condizioni, in difficoltà a svolgere la nostra funzione in modo efficace e tutelato – commenta Stefano Paoloni, Segretario Generale Sap - da una parte, perché sta venendo sempre meno l'autorevolezza di chi veste una divisa - basti pensare che subiamo mediamente 8 aggressioni al giorno. Dall'altra, siamo esposti alle denunce per fatti di servizio in modo veramente importante”.

Collegato, il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi riconosce lo sforzo definito “straordinario” delle forze di Polizia e proprio davanti alle “nuove fragilità” che la società vive in tema di sicurezza, auspica una visione d'insieme e uno sforzo integrato. Assicura l'impegno del Governo ad incrementare le risorse con un piano pluriennale e annuncia un tavolo interministeriale per un disegno di legge sui temi della sicurezza, in cui la parte centrale saranno proprio le tutele per il personale delle Forze di Polizia. Su questo insiste Stefano Paoloni, quando dice “Abbiamo giurato fedeltà alla Repubblica, non all'obbligo di prendere le botte”.

“È necessario che vi siano protocolli operativi chiari – prosegue il Segretario generale SAP - in modo che sia ben identificabile quello che possiamo fare e quando lo possiamo fare. Non da ultimo, le body-cam e le telecamere sulle auto di servizio e negli ambienti in cui svolgiamo la nostra attività di Polizia, perché la nostra sia una attività pienamente trasparente; ma, dall'altra parte, saremo in grado di certificare anche la correttezza del nostro operato”.

