Sindacato Polizia denuncia "Siamo allo stremo" e per le amministrative rilancia, 'Serve una politica vera della sicurezza'

Sentiamo Roberto Mazzini

La percezione è immediata, ma il tema della sicurezza è vario, difficile da fare comprendere ai non addetti ai lavori. In una estate in cui “attività criminose- scrive il SAP- hanno travolto la riviera romagnola” Roberto Mazzini, Segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, tiene a sottolineare due cose: lo sforzo dei colleghi e la necessità di una politica vera della sicurezza su tutto il territorio della provincia. Liti, risse, baby gang violenze sessuali. “I colleghi- scrive il Sap- hanno risposto con massimo impegno. E non si può pensare che se non c'è la pattuglia della Polizia Municipale che rileva gli incidenti di notte possa pensarci il 113, lo stesso vale per gli eventi.







Tra le priorità: rivedere la circolare sui posti di polizia e riportare i presidi estivi a Riccione e Bellaria già dalla prossima estate ed avviare una politica della sicurezza su tutto il territorio della provincia, coordinata dal Prefetto e Questore.



Nel video l'intervista a Roberto Mazzini, Segretario Regionale SAP Emilia Romagna.