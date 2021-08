ALLARME SICUREZZA Sindacato Polizia denuncia "Siamo allo stremo" e per le amministrative rilancia, 'Serve una politica vera della sicurezza' Ripristinare i presidi estivi per fermare il crimine, il sindacato di polizia Sap interviene sui problemi di ordine pubblico che sta vivendo la Riviera

La percezione è immediata, ma il tema della sicurezza è vario, difficile da fare comprendere ai non addetti ai lavori. In una estate in cui “attività criminose- scrive il SAP- hanno travolto la riviera romagnola” Roberto Mazzini, Segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia, tiene a sottolineare due cose: lo sforzo dei colleghi e la necessità di una politica vera della sicurezza su tutto il territorio della provincia. Liti, risse, baby gang violenze sessuali. “I colleghi- scrive il Sap- hanno risposto con massimo impegno. E non si può pensare che se non c'è la pattuglia della Polizia Municipale che rileva gli incidenti di notte possa pensarci il 113, lo stesso vale per gli eventi.

[Banner_Google_ADS]

Tra le priorità: rivedere la circolare sui posti di polizia e riportare i presidi estivi a Riccione e Bellaria già dalla prossima estate ed avviare una politica della sicurezza su tutto il territorio della provincia, coordinata dal Prefetto e Questore.



Nel video l'intervista a Roberto Mazzini, Segretario Regionale SAP Emilia Romagna.





I più letti della settimana: