Sindaci e Governatori più amati d'Italia: vincono Sala e Bonaccini

E' Giuseppe Sala il sindaco più amato d'Italia. Il primo cittadino di Milano conquista il 65% dei consensi e balza in prima posizione davanti a Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Antonio De Caro (Bari), entrambi sul podio, ma a parti invertite, anche l'anno scorso. Tra i governatori delle Regioni, spicca Stefano Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna, che con un ottimo 69% soffia a Luca Zaia, presidente del Veneto, un primato detenuto per dodici anni. Medaglia di bronzo per Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), che perde l'argento conquistato l'anno scorso.

Sono i risultati del Governance Poll 2023, realizzato per il diciannovesimo anno consecutivo per il Sole 24 Ore. Il consenso di Sala cresce di 7,3 punti percentuali rispetto al risultato delle urne. Nessun altro primo cittadino di centrosinistra fa meglio di lui, mentre il presidente dell’Emilia-Romagna Bonaccini vede il proprio gradimento personale aumentare di 17,2 punti rispetto alle elezioni. Un gradino sotto il podio troviamo, a pari merito, due leader del centrodestra: i governatori di Calabria e Liguria, Roberto Occhiuto e Giovanni Toti. Il gradinamento della comunità è slegato dal partito di appartenenza. Questa l'analisi di Antonio Noto, direttore di Noto sondaggi. "Ad essere favoriti i politici meno ideologici e più attivi".

Monica Fabbri