Sindaco di Rimini, Papa non avrebbe voluto 25 aprile in sordina

"Non sono un interprete del pensiero di papa Francesco, ovviamente, ma credo, per come lo abbiamo conosciuto, che sarebbe persino lui in imbarazzo a immaginare un 25 aprile in sordina. Per la libertà e la democrazia vale sempre la pena celebrare al meglio possibile". È quanto ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commentando le parole del ministro Nello Musumeci che ha chiesto "sobrietà" per le celebrazioni del 25 aprile. "Non voglio credere che il governo intendesse mettere la sordina ai festeggiamento dell'80° della Liberazione d'Italia", aggiunge il sindaco, per il quale "le celebrazioni dovranno essere quelle di tutti gli anni, con grande partecipazione e sentimento".