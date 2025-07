SONDAGGIO Sindaco di Rimini tra i più apprezzati d'Italia: "Essere punto di riferimento è grande responsabilità" Jamil Sadegholvaad commenta il nono posto assegnatogli dal Governance Pool de Il Sole 24 Ore

Sindaco di Rimini tra i più apprezzati d'Italia: "Essere punto di riferimento è grande responsabilità".

"In questo tempo di ricerca spasmodica di capri espiatori su ogni cosa, continuare a essere punto di riferimento dei cittadini rappresenta un valore inestimabile e allo stesso tempo una grande responsabilità. Per questo ribadisco che questi numeri confortanti indicano soprattutto una direzione di marcia. E la direzione che stiamo portando avanti e che vogliamo portare avanti è l'idea e il progetto concreto di una città orgogliosa di sé stessa, del cammino intrapreso, una città che non si siede e ha il coraggio di affrontare le sfide del cambiamento, senza dimenticarsi di chi è rimasto indietro e delle parti più periferiche del nostro territorio".

Così, sul suo profilo Facebook, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad commenta il nono posto assegnatogli dal Governance Pool de Il Sole 24 Ore, che "segnala anche quest'anno una crescita di questa Amministrazione".



Secondo il sondaggio, realizzato con 600 interviste dal 7 aprile al 27 giugno 2025, il primo cittadino romagnolo vede crescere il proprio gradimento di 7,7 punti percenutali rispetto al giorno dell'elezione nel 2021 e passa da 51,3% al 59%.

Per Sadegholvaad "è un trend positivo che naturalmente fa piacere e che, credo, possa essere frutto del lavoro di squadra portato avanti come macchina comunale, giunta, consiglio comunale e maggioranza politica. Anche in questo caso ribadisco come questa rilevazione possa avere valore solo se letta in un'ottica di indicazione di lavoro".

Rimini affronterà le prossime elezioni comunali tra 2 anni, nel primo semestre del 2027.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: