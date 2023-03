Sindaco Giannini ordina benedizione, 'difendiamo cultura cristiana'

"È una cosa inaccettabile per la mia mentalità, per il mio credo, per i miei valori". Così il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini commenta l'iniziativa di una preside del suo territorio che aveva vietato le benedizioni pasquali a scuola durante l'orario delle lezioni. "E allora quando si fanno mai? - si domanda il primo cittadino - Non si può pretendere che gli alunni eventualmente si fermino dopo l'uscita perdendo i pulmini. C'è un'organizzazione attorno all'attività scolastica".

In risposta, il sindaco ha ordinato il rito tramite un'ordinanza. Ma un Comune può intervenire in ciò che si può fare nell'orario didattico di una scuola? "Io posso intervenire in quanto proprietario", replica Giannini, che riassume così la vicenda: "Queste cose non devono succedere. Dobbiamo imprimere dei valori ai nostri ragazzi. La nostra cultura cristiana, cattolica. Non si può prescindere. Se siamo una civiltà è proprio grazie a questa cultura che ci portiamo dietro".

Sulla vicenda interviene anche Don Gabriele Mangiarotti, con una presa di posizione che si allinea al primo cittadino di Pennabilli "La casa comune brucia, i ragazzi vivono una drammaticità relazionale e familiare mai vista, i genitori fanno fatica nel loro cammino educativo, ed ecco che la scuola, appellandosi a una lettura rigorista delle leggi, ma ispirandosi a quella paura della responsabilità che sembra l’ethos dominante nella società di oggi, pensa sia più democratico impedire la benedizione pasquale nella scuola, pratica che è diventata consuetudine nel nostro contesto culturale". Una consuetudine, per il Responsabile Ufficio Scuola e Cultura della Diocesi, che non è stata mai fonte di discriminazione per gli alunni, sia non credenti che non.