CORONAVIRUS Sindaco Rimini, fatica è reale ma andiamo avanti. Governo sostenga settori in crisi

Di fronte all'emergenza coronavirus, nella quotidianità, "la fatica è reale, il sacrificio è tangibile, in qualche modo saremo toccati da questa esperienza. Ma a Rimini vogliamo andare avanti. Anzi, andiamo avanti. Come comunità come persone". E' quanto scrive, in una lunga lettera aperta, il sindaco della città romagnola, Andrea Gnassi, secondo cui "stiamo scoprendo che i rapporti tra le persone, in una società attraversata da odio e rancore per molto tempo, di fronte all'inedito, al fatto che tutti senza alcuna distinzione siamo attraversati da qualcosa che non conoscevamo, possono persino essere riscoperti".

A giudizio di Gnassi, si legge in una nota "il 'metro di cautela' delle nuove abitudini può portarci ad avvicinarci persino nell'anima, facendoci sentire persino più comprensivi verso gli altri. La città va avanti". E nel ringraziare medici e personale medico-infermieristico, l'Asl, la Protezione civile, e le forze dell'ordine, la Prefettura e gli studenti e le loro famiglie, i dipendenti pubblici, le imprese e i loro lavoratori, il comparto turistico e dei pubblici esercizi, il sindaco romagnolo evidenzia che, "come città stiamo dando dimostrazione della vera anima di Rimini". Da primo cittadino, "come altri sindaci, sollecito ancora una volta il Governo a definire e a mettere rapidamente in campo le misure di sostegno economico ai settori imprenditoriali in crisi, a partire dal turismo, magari questa volta evitando capriole burocratiche e meccanismi farraginosi che poi ne rendono impraticabile l'accesso. Forza - conclude Gnassi - Rimini va avanti".



