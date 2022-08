ELEZIONI2022 Sinistra Italiana candida Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro, il Pd punta su Carlo Cottarelli Durissima Emma Bonino contro Carlo Calenda: "In tutta la mia lunga vita politica mai assistito a un voltafaccia così repentino e truffaldino"

Sinistra Italiana e Verdi puntano su Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, il primo noto per le lotte al caporalato e difesa dei diritti dei lavoratori nella filiera agricola, la seconda per le battaglie sui diritti umani sostenute in seguito alla morte del fratello Stefano, ucciso a botte mentre era in custodia cautelare. Nicola Fratoianni spiega così le trattative per ottenere un collegio. E' invece Carlo Cottarelli, economista, cui lo stesso presidente Mattarella aveva conferito un incarico per la formazione di un governo, nel 2018, a presentarsi per Pd e +Europa. Durissima Emma Bonino, che ha ribadito la bontà dell'accordo stretto col Pd, nel commentare la rottura di Carlo Calenda. Calenda ormai nell'universo di Matteo Renzi, “accordo già raggiunto sulle questioni di fondo”, dice infatti il leader di Azione, mentre Silvio Berlusconi annuncia che correrà per il Senato. “L'obiettivo della sinistra – attacca Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia – è sempre lo stesso, mettere le mani nelle tasche degli italiani. Secondo noi è invece fondamentale avere un fisco a misura di famiglia, e per farlo – spiega – bisogna ridurre il cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti e ridurre le tasse in base al principio 'più assumi, meno tasse paghi'”.

Nel video gli interventi di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, di Carlo Cottarelli, economista, e di Emma Bonino, +Europa

