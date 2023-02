Sisma Turchia-Siria: partito dalle Marche carico di aiuti

"Siamo vicini alla popolazione turca e siriana colpita duramente dal sisma che ha sprigionato una forza inaudita causando gravi perdite di vite umane - afferma l'assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi - La Regione Marche si è resa subito disponibile a dare ogni sopporto utile all'emergenza". Il materiale messo a disposizione dalla Regione riguarda "un gruppo elettrogeno da 200kwa, oltre a materiale logistico come 1.800 giacconi antipioggia, 1.500 giacche k-way, 390 coperte di lana, 50 sacchi a pelo". È stato trasportato su due mezzi messi a disposizione da Anpas Marche e dal Gruppo Protezione civile di Filottrano. In un secondo invio, verrà spedito un potabilizzatore per acqua con capacità produttiva di lt 1500/ora. Per il materiale sanitario, il dipartimento Sanità, insieme alle Aziende sanitarie territoriali (Ast), sta procedendo a una ricognizione generale per mettere a disposizione medicinali a lunga scadenza, dispositivi sanitari e elettromedicali che saranno spediti in un secondo momento.