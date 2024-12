RIMINI Slittano di due mesi i lavori del sottopasso tra le vie Euterpe e Repubblica, entro febbraio l'apertura L'apertura è vincolata al completamento del sottopasso di via Euterpe, una delle opere più importanti del progetto con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe

Inizialmente prevista per il 20 dicembre, come da cartelli affissi lungo le direttrici direttamente interessante, come via della Fiera, slitta a febbraio l’apertura del collegamento fra via della Repubblica e via Euterpe in direzione mare che consentirà di ridare traffico alla viabilità anche nel senso opposto rispetto alla direzione monte già aperta nel mese di agosto 2024.

L'apertura è vincolata al completamento del sottopasso di via Euterpe, una delle opere più importanti del progetto con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe e che permetterà l'eliminazione del semaforo per l'accesso alla Statale 16 da via della Repubblica.

Tutte le opere strutturali sono sostanzialmente concluse, restano da ultimare le asfaltature, l'illuminazione del sottopasso ed i collaudi impiantistici.

L’apertura della viabilità direzione mare, richiederà qualche giorno di sacrificio per la direzione monte, la quale dovrà essere chiusa per il tempo strettamente necessario a portare in definitivo segnaletica ed asfalti, che erano stati realizzati provvisoriamente per ridare ossigeno alla viabilità locale e riaprire il collegamento.

Il nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi, permetterà il collegamento del quartiere del Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe. Opere che rientrano tra quelle realizzate da Autostrade per l’Italia per un valore di 7 milioni di euro.

A gennaio riprenderanno anche i lavori di adeguamento degli ingressi in rotatoria, con rami di accesso a due corsie invece che a una, come previsto nel progetto esecutivo per i tratti non ancora adeguati.

