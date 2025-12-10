Smantellata la banda dei trattori: quattro arresti, colpi in mezza Italia

È stata smantellata dai Carabinieri di Modena la banda specializzata nei furti di trattori agricoli che negli ultimi mesi aveva colpito in diverse province del Nord Italia. Nella serata del 4 dicembre, su decreto di fermo emesso dalla Procura modenese, sono stati arrestati quattro uomini di origine albanese, di 21, 44, 46 e 58 anni, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata ai furti, ricettazione e autoriciclaggio.

Le indagini erano partite nel settembre 2025, dopo l’impennata di colpi avvenuti in estate: quattro trattori sottratti in una notte a un’azienda agricola di San Prospero e altri due rubati a Zocca avevano acceso l’attenzione degli inquirenti. Intercettazioni telefoniche, analisi di tabulati, pedinamenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno poi permesso di collegare i quattro indagati a furti commessi anche nelle province di Bologna, Parma, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, oltre che in Piemonte.

La banda operava con sopralluoghi mirati, utilizzando auto rubate per asportare i trattori. I mezzi venivano nascosti in zone di campagna isolate per verificare l’eventuale presenza di sistemi satellitari, quindi caricati su un autoarticolato di proprietà del più anziano del gruppo e trasportati via terra fino in Albania, attraversando Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Montenegro.

In totale, sono stati rubati 28 trattori, di cui 22 recuperati e restituiti ai proprietari, oltre a 17 tra auto e furgoni, con 14 riconsegnati. Il valore della refurtiva recuperata supera i 2,5 milioni di euro. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati jammer, rilevatori di microspie, chiavi di accensione e arnesi da scasso. Il gip ha convalidato il fermo disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti e quattro gli arrestati.







