"Smettete di essere neutrali". L'invito di Saviano al web marketing di Rimini

Roberto Saviano inaugura il Web Marketing Festival

“Smettere di essere neutrali”. Roberto Saviano inaugura il Web Marketing Festival in programma al Palacongressi di Rimini fino a sabato ed invita la platea a prendere una posizione. L'intervento dello scrittore, sotto scorta dal 2006 per le minacce ricevute dal clan camorristico dei Casalesi, è incentrato sulle fake news e sull'impatto della disinformazione sul tema dell'integrazione, e parte dalla potenza degli scatti. L'orrore della guerra nella foto che ritrae il terrore dopo un bombardamento al napalm, quella che ha fatto prendere coscienza al mondo l'atrocità del conflitto in Vietnam, fino al grande tema dell'immigrazione ed alla disinformazione che lo distorce. Nella giornata del rifugiato Saviano invita a guardarsi da chi dice: se ci sono le ong in mare è ovvio che le persone partono e muoiono. Bugia. Perché la disperazione di chi parte non fa calcoli. E sceglie la via del mare perché quella legale non esiste. Saviano attacca il ministro Salvini “che bacia i crocifissi, si dichiara padre, e che non sa che un bambino quando muore in mare pronuncia mamma come ultima parola". Infine l'invito, su sollecitazione dell'ideatore del format Cosmanno Lombardo, a produrre ed a fidarsi di una informazione corretta, ragionata, autorevole. Che sia on line o meno. Ed a prendere una posizione. Sempre.