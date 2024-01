ARPAE Smog, ancora bollino rosso in tutta l'Emilia-Romagna

Smog, ancora bollino rosso in tutta l'Emilia-Romagna.

È ancora allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna, dove vengono estese fino a lunedì 29 gennaio compreso le misure emergenziali per la qualità dell'aria. Fra queste lo stop ai veicoli diesel Euro 5. Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, in base alle misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al Pair.

È quanto stabilito in seguito alle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri delle polveri sottili pm10. Fino a lunedì, giorno del nuovo monitoraggio, sono previsti lo stop ai diesel Euro 5, dalle 8.30 alle 18.30, nei comuni con più di 30mila abitanti e l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: