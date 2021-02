POLVERI SOTTILI Smog: previsioni da “bollino rosso”, due giorni di stop ai diesel euro 4

Secondo le previsioni dell'Arpae, la qualità dell'aria nei prossimi giorni sarà da “bollino rosso” per lo smog in gran parte dell'Emilia-Romagna. A soffrire maggiormente dell'innalzamento delle polveri sottili pm10 saranno soprattutto le pianure delle province di Parma, Piacenza, Modena, Bologna e Ferrara, in cui le particelle pm10 potranno superare i 100 microgrammi per metro cubo.

Per questo domani, martedì 2 febbraio, e mercoledì 3, in ogni provincia saranno in vigore le misure emergenziali che prevedono, tra l'altro, lo stop alla circolazione anche di tutti i veicoli diesel euro 4 (dalle 8.30 alle 18.30), l'abbassamento del riscaldamento nelle case (19 gradi) e nei siti produttivi (17 gradi).

