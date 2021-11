ARPAE Smog: sospese le misure emergenziali nella provincia di Rimini

Smog: sospese le misure emergenziali nella provincia di Rimini.

Con il bollettino ARPAE di questa mattina sono state sospese le misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico che erano state emesse venerdì scorso e attivate sabato 20. A seguito del nuovo controllo,infatti, non è stata confermata la previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10. Da oggi quindi il rientro a una situazione di normalità fino all’esito del prossimo bollettino previsto per mercoledì 24 novembre. Sul sito www.liberiamolaria.it sono pubblicati tutti i dati relativi alle polveri sottili PM 10 e il Piano Aria Integrato Regionale 2020.

