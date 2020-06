Smottamenti nel Bolognese, paese invaso da fango e detriti

Allagamenti e smottamenti la scorsa notte nel Bolognese: nella zona metropolitana si è abbattuto un violento temporale che ha causato molti danni specialmente nelle zone montane intorno a Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. A Porretta: le strade si sono trasformate in torrenti. A Granaglione è stata evacuata una donna che risiedeva in una casa troppo esposta ai detriti che stavano scendendo giù. Vigili del fuoco ancora al lavoro da questa notte.

È nella frazione di Molino del Pallone, territorio del comune di Alto Reno Terme, la situazione più critica per i danni del nubifragio che nella notte ha colpito il Bolognese. Qui uno smottamento ha ostruito un tratto del fiume Reno e l'acqua che è fuoriuscita ha invaso il paese con fango e detriti.

#Bologna #maltempo #5giungo 9:00, 40 interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che da ieri sera hanno colpito tutta la provincia, in particolare la zona di Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. Una frana in loc. Granaglione ha bloccato la SP 55. Squadre al lavoro pic.twitter.com/Wnpbeb76Uz