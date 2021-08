CRONACA Soccorso alpino: 5 escursionisti riminesi in difficoltà sul monte Civetta

Cinque amici riminesi, dai 18 ai 23 anni, sono rimasti bloccati sul sentiero Tivan, sul monte Civetta, gruppo montuoso delle Dolomiti di Zoldo, in provincia di Belluno. Erano partiti alle 9 dal rifugio Coldai e, dopo aver affrontato la ferrata fino alla cima, si sono attardati nella discesa della via normale trovandosi sul sentiero Tivan con il buio. Dopo l'allerta, alle 22 è intervenuto il Soccorso alpino della Val di Zoldo. Sotto una fitta grandinata, il gruppo è stato raggiunto dopo un paio d'ore. Erano stanchi, infreddoliti e con una sola pila frontale. Dopo aver dato loro dei vestiti di ricambio, e una volta smesso di piovere, i soccorritori li hanno assicurati e accompagnati velocemente al Rifugio Coldai dove gli amici si sono fermati per la notte.

