Soccorso Alpino e Speleologico E.R. salva 13enne caduto in bici nel bosco di Montegibbio.

Nel pomeriggio di martedì il Soccorso Alpino Emilia-Romagna è stato attivato per un giovane che si trovava in zona boscosa a Montegibbio, nel Modenese. Il ragazzo di 13 anni e residente a Fiorano Modenese, stava percorrendo un sentiero con la bici quando, per una probabile disattenzione, è caduto procurandosi un trauma. A trovare il giovane, e a chiamare i soccorsi, è stata una donna che si trovava lì a camminare.

La centrale operativa del 118 ha così attivato il Soccorso Alpino stazione monte Cimone: gli operatori sono giunti sul posto, hanno immobilizzato il ragazzo e lo hanno trasportato su barella per circa 300 metri fino all'elisoccorso di Pavullo che è atterrato per prenderlo in carico e trasportarlo al Policlinico di Modena. Sul posto presenti anche gli operatori dell'ambulanza di Sassuolo e i Vigili del Fuoco.

