Soccorso Alpino ed elicottero Vigili del fuoco salva due escursionisti nelle Marche

Doppio intervento di soccorso in montagna in poche ore da parte del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) delle Marche per recuperare e assistere due escursionisti infortunati, rispettivamente nella zona di Lame Rosse a Fiastra nel Maceratese, e al Foro degli Occhialoni zona Frasassi di Genga (Ancona). Nel primo caso, un 21enne di San Severino Marche (Macerata) si è procurato una forte distorsione al ginocchio durante l'escursione. Sul posto, l'evacuazione è stata effettuata dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco: il paziente è stato recuperato con verricello tramite pannolone e portato in sicurezza.

Il tecnici del Soccorso Alpino hanno accompagnato a valle il compagno di escursione. Il secondo intervento di soccorso si è reso necessario per assistere una 53enne di Ancona in località Foro degli Occhialoni, area di Frasassi: la donna ha subito un trauma, con sospetta frattura, ad un arto inferiore che le impediva di proseguire l'escursione. Dopo la valutazione sul posto, la 53enne è stata immobilizzata e trasportata con barella portantina dai tecnici del Cnsas fino a un punto idoneo al recupero con elicottero.

L'evacuazione è stata completata dall'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco. Una volta a valle, l'infortunata è stata affidata alle cure della Croce Rossa Italiana e trasferita all'Ospedale di Fabriano. Il Soccorso Alpino ricorda "l'importanza di pianificare l'itinerario in base a preparazione e condizioni fisiche, dotarsi di equipaggiamento adeguato e valutare tempi di rientro e condizioni del terreno".







