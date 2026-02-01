INCIDENTI Soccorso Alpino ed elicottero Vigili del fuoco salva due escursionisti nelle Marche Recuperato un 21enne ferito nel Maceratese e una 53enne in zona Frasassi

Soccorso Alpino ed elicottero Vigili del fuoco salva due escursionisti nelle Marche.

Doppio intervento di soccorso in montagna in poche ore da parte del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) delle Marche per recuperare e assistere due escursionisti infortunati, rispettivamente nella zona di Lame Rosse a Fiastra nel Maceratese, e al Foro degli Occhialoni zona Frasassi di Genga (Ancona). Nel primo caso, un 21enne di San Severino Marche (Macerata) si è procurato una forte distorsione al ginocchio durante l'escursione. Sul posto, l'evacuazione è stata effettuata dall'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco: il paziente è stato recuperato con verricello tramite pannolone e portato in sicurezza.

Il tecnici del Soccorso Alpino hanno accompagnato a valle il compagno di escursione. Il secondo intervento di soccorso si è reso necessario per assistere una 53enne di Ancona in località Foro degli Occhialoni, area di Frasassi: la donna ha subito un trauma, con sospetta frattura, ad un arto inferiore che le impediva di proseguire l'escursione. Dopo la valutazione sul posto, la 53enne è stata immobilizzata e trasportata con barella portantina dai tecnici del Cnsas fino a un punto idoneo al recupero con elicottero.

L'evacuazione è stata completata dall'elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco. Una volta a valle, l'infortunata è stata affidata alle cure della Croce Rossa Italiana e trasferita all'Ospedale di Fabriano. Il Soccorso Alpino ricorda "l'importanza di pianificare l'itinerario in base a preparazione e condizioni fisiche, dotarsi di equipaggiamento adeguato e valutare tempi di rientro e condizioni del terreno".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: