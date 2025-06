Soddisfazione degli italiani stabile, ma ci si fida sempre meno del prossimo

E' stabile la quota di persone che si dichiara soddisfatte della propria vita in Italia, ma emergono segnali in controtendenza, dice Istat che ha presentato il report sulla soddisfazione dei cittadini relativo al 2024. La crescita della soddisfazione si è arrestata al 46,3%, era il 46,6% nel 2023. Non sono pochi però i segnali negativi: scendono le relazioni familiari (87,9%) e amicali (79,7%), la soddisfazione per la salute (78,5%, quando era al 79,7% nel 2023) e soprattutto quella per il tempo libero (66,3%). Le persone soddisfatte per la propria condizione economica sono il 57,6%, dato che registra un calo nella fascia tra i 35 e i 44 anni, che passa dal 59,3% al 53,8%. Unico segnale parzialmente positivo è la riduzione della percentuale di famiglie che valutano peggiorata la propria situazione economica generale rispetto all’anno precedente (4,4 punti percentuali in meno), problema che comunque interessa circa 3 famiglie su 10. C'è scarsa fiducia nel prossimo: meno di una persona su quattro, il 22,5%, si fida della maggior parte delle persone, quota in calo rispetto al 2023 e in particolare tra le ragazze giovani, fascia 20-24 anni, con una discesa di 6,7 punti. In genere gli uomini rimangono più soddisfatti delle donne; nel nord la quota di persone che esprime soddisfazione più elevata, seguita da quella del centro e infine del sud. La regione top resta il Trentino-Alto Adige, quella più bassa la Campania.