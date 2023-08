CRONACA Soggiornavano in un hotel a Rimini, arrestati tre pusher

I vicini e altri operatori turistici avevano notato un insolito via vai da un albergo in riva al mare, a Rimini. Ne è emerso che tre suoi ospiti, di origine albanese, spacciavano droga e per questo sono stati arrestati. L'operazione, condotta dalla Squadra mobile, è partita mercoledì dopo la segnalazione della presunta attività di spaccio di alcuni soggetti a Bellariva.

Un servizio di osservazione da parte degli agenti della Questura e della Polizia Locale ha consentito di monitorare alcuni scambi con gli acquirenti e di individuare quindi gli spacciatori. I tre soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato. Oltre ad alcuni grammi di sostanza stupefacente, ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento delle dosi, sono stati sequestrati anche 3.286 euro ritenuti dagli investigatori il provento dell'attività di spaccio. Al termine del rito direttissimo, tenutosi oggi, è stato convalidato l'arresto e disposto nei confronti di due degli arrestati la misura cautelare del divieto di dimora in Emilia-Romagna.

