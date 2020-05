Sogliano al Rubicone: 76enne incornato da un toro

Incornato da un toro: è successo poco prima delle 8 nel Cesenate, a Rontagnano, frazione di Sogliano al Rubicone. Un uomo di 76 anni era nella stalla della sua grande azienda agricola, dove ha anche un allevamento di bovini. Per cause in corso di accertamento un toro lo ha colpito. Subito sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118 e l'elicottero da Ravenna, che ha provveduto a trasportare il ferito al pronto soccorso dell'ospedale "Bufalini" di Cesena dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Sul posto anche i carabinieri di Mercato Saraceno.