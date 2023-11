CRONACA Soldatessa sì ferì al poligono di Carpegna, 200mila euro di provvisionale Durante un'esercitazione con colpi di mortaio, una pioggia di schegge investì Vanessa Malerbi, causandole danni gravi permanenti

Subito una provvisionale da 200mila euro per l'ex soldatessa Vanessa Malerbi, rimasta gravemente ferita nel 2018 durante un'esercitazione al poligono di Carpegna. La giudice del Tribunale di Urbino Francesca d'Orazio ha dichiarato colpevoli di lesioni colpose quattro militari dei sette imputati e condannato a risarcire subito Malerbi, anche se l'ammontare esatto del risarcimento verrà stabilito durante il processo civile. Assolti i tre ufficiali, perché il fatto non costituisce reato.

L'incidente avvenne il 12 luglio 2018: durante un'esercitazione con colpi di mortaio del 187° reggimento della Folgore, una pioggia di schegge investì Malerbi, causandole danni gravi permanenti alla vista, all'udito e alla motilità. La sentenza obbliga i quattro responsabili anche al rimborso di 5.386 euro ciascuno in favore della soldatessa, della madre e della sorella per le spese di difesa.

